Работу Движения Первых обсудили в Кузбассе

На первом в этом году заседании Координационного совета при губернаторе Кузбасса по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи обсудили деятельность Движения в 2025 году, внесение предложений в систему поддержки отличников Кузбасса, а также совместные проекты регионального отделения и Российского общества «Знание».

К работе заседания подключились активисты и специалисты, главы муниципалитетов. Участников поприветствовал руководитель Департамента развития и поддержки региональной сети Движения Валерий Савельев. Он отметил высокий уровень вовлеченности активистов и участников Движения Первых из Кемеровской области во всероссийские и региональные конкурсы и проекты Движения.

Так, в этом году Первые Кузбасса уже успели завоевать победу на федеральном уровне: Тимофей Бельц из Киселёвска занял первое место в креативном направлении в рамках Всероссийского конкурса инженерных изобретений «Инженеры транспорта». Семиклассник разработал дорожный квест-бук «По дороге с Рельсиком», который предназначен для пассажиров разных возрастов.

О промежуточных итогах работы за первый квартал года рассказала председатель Совета регионального отделения Движения Первых Кузбасса Евгения Козленко. Отмечалось, что по поручению главы региона Ильи Середюка в 2025 году региональное отделение расширило круг участников, выйдя за пределы образовательных организаций и продолжает работу в этом направлении, а также провели мастер-классы по участию организаций региона в грантовом конкурсе Движения Первых.

Особое внимание движение уделяет подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня Движение объединяет более 200 тысяч неравнодушных кузбассовцев, в регионе ведется постоянная работа по привлечению новых ребят и наставников, – рассказал заместитель председателя Правительства Кузбасса (по вопросам образования, науки и молодежной политики) Антон Пятовский. – Одной из важнейших задач для ребят в этом году стало активное участие в тематических мероприятиях, приуроченных к 80-летию Великой Победы: Первые облагораживают мемориалы и обелиски, пишут письма поддержки бойцам СВО, участвуют в акции «Фронтовой треугольник» и не только».

На заседании также обсудили реализацию проекта «Пионеры-герои». Благодаря проекту школьники узнают о подвигах юных кузбассовцев в годы Великой Отечественной войны. Важно, что патриотический урок разработан детьми и для детей. Так, Первые рассказывают сверстникам о героических историях пионеров, смотрят фрагменты художественных фильмов, которые посвящены юным героям — Валетину Котику, Зинаиде Портновой, Леониду Голикову, Владимиру Дубинину и многим другим. Такие уроки пройдут во всех муниципалитетах региона. Наставниками проекта стали преподаватели Кемеровского государственного университета.