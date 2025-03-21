Сегодня в Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова состоялся торжественный прием в честь Дня работника культуры, который отмечается 25 марта. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поздравил представителей отрасли — сотрудников театров, музеев, библиотек, домов культуры, образовательных учреждений сферы культуры и искусства.

«В Кузбассе в сфере культуры трудятся почти 13 тысяч специалистов. Они ведут кропотливую работу по сохранению и приумножению нашего культурно-исторического наследия, объединению общества. В регионе живут и работают писатели — настоящие патриоты, которые создают уникальные произведения о родном крае. Наши художники известны на территории всей страны, театры собирают аншлаги на свои премьеры, а преподаватели образовательных учреждений сферы культуры заслуженно пользуются уважением. Библиотеки внедряют современные системы. Губернаторские коллективы славятся своими выступлениями, успешно гастролируют за рубежом. Важно, что у нас много самобытных национальных творческих коллективов. Это позволяет сохранять культуру коренных малочисленных народов», — сказал Илья Середюк.

Глава региона отметил, что к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне учреждения культуры подготовили яркие, уникальные проекты, а также поблагодарил работников за поддержку бойцов специальной военной операции и их близких, за приглашение на спектакли и концерты, организацию встреч.

На приеме работники культуры были отмечены федеральными и региональными наградами. По Указу Президента РФ Владимира Путина Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награжден член Кемеровского областного отделения «Союз художников России», заслуженный художник РФ Анатолий Чернов.

Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присвоено народному самодеятельному коллективу фольклорному ансамблю «Скоморохи» Дворца культуры имени Артема г. Прокопьевск. Шесть сотрудников Кемеровского государственного института культуры отмечены благодарственными письмами Министерства культуры РФ. Почетного знака «Золотой знак «Кузбасс» удостоена артистка Театра драмы Кузбасса имени А.В. Луначарского, заслуженная артистка Белорусской ССР Людмила Усанова, серебряным нагрудным знаком «Кузбасс» — артист Прокопьевского драматического театра имени Ленинского комсомола, заслуженный артист РФ Владимир Марченко. Медаль Алексея Леонова получили три кузбассовца, медаль Николая Масалова — пять работников, медаль «За служение Кузбассу» — два человека, медаль «За веру и добро» — два специалиста, медаль «За достойное воспитание детей» — три человека. Двум представителям отрасли культуры присвоено звание «Народный мастер Кузбасса», еще двум — звание «Почетный работник культуры Кузбасса».

В фойе филармонии работала выставка «Культура Кузбасса в годы Великой Отечественной войны», на которой были представлены документы и фотографии, отражающие деятельность домов культуры, театров, цирков, кинотеатров, музеев и библиотек в период 1941 – 1945 гг.