В муниципалитетах региона проходят мероприятия, посвященные празднованию Навруза — главного праздника весны тюркских народов, который отмечается 21 марта. Также в дни весеннего равноденствия коренные малочисленные народы Кузбасса празднуют «Чыл Пажи» — Новый год по Саяно-Алтайскому календарю.

Сегодня в доме культуры деревни Серебряково Тисульского муниципального округа состоялся концерт с участием творческих коллективов. Для гостей была подготовлена тематическая программа, в ходе которой все желающие могли узнать об истории национального праздника Навруз, его традициях и особенностях. С концертной программой выступили творческие национальные коллективы. Кроме того, все желающие могли принять участие в мастер-классах по изготовлению национальных сувениров и традиционной вышивке.

Завтра в Мысках в духовном центре «Эне Таг» поселка Чувашка пройдет шорский национальный праздник «Чыл-Пажи». Мероприятие начнется с обрядов благопожелания и очищения. Гости смогут поучаствовать в соревнованиях по шорским лыжам, попробовать свои силы в национальных играх, сделать памятные фотографии в тематических зонах, а также узнать секреты шорской кухни и приготовить национальное блюдо талкан. В рамках праздника состоится концерт творческих коллективов города, будут организованы мастер-классы и зоны декоративно-прикладного искусства.

В воскресенье, 23 марта, в 13:00 в музее-заповеднике «Томская Писаница» Яшкинского муниципального округа состоится грандиозный этнографический праздник «Чыл-Пажи». Он будет посвящен встрече Нового года в традициях саяно-алтайских народов. Запланированы национальные забавы и спортивные состязания, где каждый сможет проявить силу, ловкость и скорость. Участники испытают себя в соревнованиях на умение владеть плетью «Камчы» и перетягивание палки «Тайак Тартышканы».