Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сегодня провёл заседание рабочей группы по реализации задач, определенных Указом Президента Российской Федерации № 390 29 мая 2023 года № 390 «О некоторых вопросах взаимодействия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах».

Содействие предприятиям, исполняющим государственный оборонный заказ, находится на постоянном личном контроле полпреда. В ходе рабочих поездок в регионы округа он знакомится с производством, встречается с руководством и работниками предприятий. «Убеждён, что представителям органов власти необходимо на системной основе оказывать поддержку предприятиям отрасли, помнить об их значимой роли в достижении национальных целей развития, обозначенных главой государства», – отметил полпред. Особенно важно всемерное содействие при реализации инвестиционных проектов по модернизации производства на предприятиях ОПК, добавил он.

В ходе заседания рабочей группы обсуждались методы решения кадровых вопросов, состоялся обмен передовыми практиками. Отмечено, что предприятия ОПК реализуют социально-ориентированную политику, направленную на создание благоприятных условий труда. Особое внимание уделяется привлечению молодых специалистов – проводятся целевые наборы в вузы, налажено конструктивное взаимодействие с учебными заведениями среднего специального образования. Некоторые заводы вошли в программу «Профессионалитет» по направлениям, наиболее актуальным для производственной деятельности.

Рабочая группа создана в 2023 году для координации усилий по содействию предприятиям оборонно-промышленного комплекса в их работе. В её состав входят высшие должностные лица субъектов Сибирского федерального округа, руководители профильных департаментов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, правоохранительных и контрольных органов, директора предприятий и главные федеральные инспекторы. Члены группы прорабатывают вопросы, связанные с содействием реализации инвестиционных проектов, ресурсного и кадрового обеспечения предприятий ОПК.