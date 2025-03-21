Проекты «СУЭК-Кузбасс» представлены в финале Национальной премии «Наш вклад»

Проекты, реализуемые при поддержке АО «СУЭК-Кузбасс», вошли в число финалистов национальной премии «Наш вклад».

Престижная премия оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение целей национальных проектов. В этом году экспертный совет, который возглавил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, выбрал из 759 заявок 550 проектов.

Самые популярные направления нацпроектов: «Образование», «Демография» и «Экология». В этих категориях представлены проекты, реализуемые в Кемеровской области при поддержке АО «СУЭК-Кузбасс». В конкурсе проектов за 2024 год в категорию нацпроекта «Демография» вошли: «Игры титанов» (Всероссийская спартакиада работников Компании), «Ветеранские смены» (поддержка старшего поколения), «Старты мечты» (спортивные соревнования для детей с ОВЗ). В категории нацпроекта «Экология» отмечены: «Школа Экогероев» (образовательный онлайн-курс), «Зубочистка» (экологический марафон), «Кокуйское болото» (поддержка природного заказника) и «БумБатл» (Всероссийская акция по сбору макулатуры).

Помимо этого, проекты «СУЭК-Кузбасс»: «Комфортная среда обитания», «Программа по организации лечения и оздоровления детей и работников угольной отрасли из регионов присутствия», «Музей Шахтёрской Славы Кольчугинского рудника», Клубы профессиональных сообществ «Добычник» и «Проходчик» высоко оценены в категориях нацпроектов: «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Культура». «Производительность труда».

Для «СУЭК-Кузбасс» национальные проекты представляют ключевой ориентир для оценки эффективности обширной деятельности, направленной на комплексное улучшение качества жизни в регионах, где находятся её предприятия. Это также отражает вклад Компании в решение наиболее значимых и актуальных социальных проблем.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

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