В «СУЭК-Кузбасс» стартовал XV творческий профориентационный конкурс для детей и подростков

В «СУЭК-Кузбасс» дан старт XV творческому детско-юношескому профориентационному конкурсу «СУЭК-Кузбасс»: наш Кузбасс!».

Согласно положению, конкурс будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и 100-летию города Ленинска-Кузнецкого. Организаторами традиционно выступят угольщики и управление образования территорий, где работают и живут работники предприятий Компании.

Номинации конкурса охватят несколько возрастных групп. Учащиеся 1-4 классов смогут проявить свои таланты, подготовив социальные плакаты на темы: «Приходи в «СУЭК-Кузбасс», «Основы безопасного поведения», «Год защитника Отечества» и «Сделай город лучше».

Школьникам 3-9 классов для участия нужно написать песни, стихотворения или эссе на тему «Моя шахтерская семья» (в фокусе Великой Отечественной войны). Ребятам 5-11 классов и студентам профильных средне специальных учебных заведений (Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума, Кемеровского горнотехнического техникума, Киселевского горного техникума, Беловского политехнического техникума, Прокопьевского горнотехнического техникума) и высших учебных заведений (КузГТУ, филиал КузГТУ в городе Прокопьевск) в номинации «Инженерные проекты» необходимо изготовить действующие макеты горного оборудования, робототехники и военной техники.

Наибольшее количество номинаций в конкурсе рассчитано на возраст учащихся 7-11 классов и студентов. Так, любители фотографии смогут проявить себя, подготовив фоторепортаж «Я и мой шахтерский город» для социальных сетей. А увлеченные видеосъемкой – снять видеоролик «СУЭК-Кузбасс – в деталях», основанный на профориентационных экскурсиях, проведенных на предприятиях Компании. Те, кому нравится литературное творчество, могут написать письмо-сочинение – «Без срока давности» обращение к родственникам, землякам далеких военных лет.

Оставить след в развития малой Родины участники смогут благодаря номинации – «Макет «Город будущего». Юные архитекторы представят на конкурс трехмерную модель какого-либо уголка общественного пространства или здания, которые в будущем могут появиться в родном городе.

Подгруппа «Промышленный игровой контент» даст возможность участникам представить свою версию квиза или цифровой игры, которые будут посвящены Компании и различным шахтёрским профессиям.

Особенностью конкурса в этом году станет проведение в его рамках научно-практической конференции «Инновационный «СУЭК-Кузбасс». Участники на двух секциях представят собственные научно-исследовательские и практико-ориентированные проекты в области горной промышленности.

Заявки на участие подаются в оргкомитет по электронному адресу ZeziulkinaEA@suek.ru до 31 марта. Работы для экспертной оценки – до 25 апреля. Официальное подведение итогов с церемонией награждения призеров запланировано на май 2025 года.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

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