Соревнования посвятили памяти Героя Советского Союза Александра Красилова. В турнире приняли участие 30 человек из Междуреченска, Киселевска, Юрги, Прокопьевска, Кемерова и Новокузнецка.

Участники состязались в двух дисциплинах – армрестлинге и волейболе сидя.

В соревнованиях по волейболу сидя лучшими стали «Защитники» из областного центра, второе место заняла команда «КМО», представлявшая Кемеровский муниципальный округ, «Рубикон» из Прокопьевска – бронзовый призёр.

Среди армрестлеров в весовой категории до 80 кг в состязаниях что на правой, что на левой руке список призёров идентичен: двойную победу одержал прокопчанин Сергей Рогалёв, его земляк Алексей Суслов завоевал серебряные медали, третьим стал кемеровчанин Максим Нестеров.

В весе свыше 80 кг первенствовал прокопчанин Владимир Коновалов, переборовший всех на обеих руках. В схватках на правой руке серебряным призёром стал Василий Сазонов из Кемерова, третье место занял ещё один кемеровчанин Виталий Мирошниченко.

В армрестлинге среди спортсменов с поражением одной из верхних конечностей соревнования на левой руке выиграл Павел Калинин из Юрги, второе место занял киселевчанин Валентин Осинцев. На правой руке сильнее всех оказался Василий Сазонов, вторым стал Евгений Федорченко, «бронзу» взял Виталий Мирошниченко.

Фото: Региональный центр спортивной подготовки Кузбасса по адаптивным видам спорта/ Telegram