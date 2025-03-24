Ранее он занимал пост начальника регионального департамента по охране объектов животного мира, которым руководил с декабря 2018 года.

Как рассказали в пресс-службе АПК, Евгений Бойко родился 6 июля 1980 года в Анжеро-Судженске. В 2002 году окончил Омскую академию МВД России по специальности «Юриспруденция», в 2021-м – магистратуру в Кемеровской государственном университете по направлению «Биология», в 2023 году обучился по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Фото: пресс-служба АПК