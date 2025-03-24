В Сколково определили победителей акселерационной программы «GreenTech Устойчивое развитие» — крупнейшей в России по развитию экосистемы поставщиков в сфере экологии, промышленной безопасности и ресурсоэффективности. Из 739 заявок к очной защите были допущены 45 лучших разработок, 10 стали победителями. В числе лучших — проект компании «Инвентум» из Кузбасса.

«Мы гордимся, что проект нашего резидента вошел в число лучших решений для внедрения в промышленных предприятиях страны. Кузбасский технопарк уделяет большое внимание поддержке технологических компаний, занимающихся разработками для реального сектора экономики. Организуем участие резидентов в федеральных форумах и выставках, оказываем помощь в получении грантов. Уже до конца марта будет объявлен старт заявочной компании Фонда содействия инновациям, поэтому приглашаем претендентов на получение господдержки для консультаций по подаче заявок», — отметила Генеральный директор Кузбасского технопарка Татьяна Евменова.

Кемеровские ученые и инженеры компании «Инвентум» разработали автоматическую систему пожаротушения для промышленной и горнодобывающей техники, сельскохозяйственного, железнодорожного, грузопассажирского транспорта.

В основе изобретения — блок управления с функцией передачи данных по CAN-протоколу, который взаимодействует с линией обнаружения возгорания и модулями пожаротушения, а также интегрируется в устройства мониторинга и диспетчеризации спецтехники. Разработка позволяет обнаружить и ликвидировать очаг возгорания всего 30 секунд.

За 2024 год системой компании «Инвентум» было оснащено более 900 единиц техники, потушено 34 возгорания техники, коэффициент срабатывания составил 100%. Предотвращен материальный ущерб на сумму более 2,5 млрд рублей.

Сейчас специалисты Сколково ведут переговоры с крупнейшими индустриальными предприятиями России — Северсталь, РЖД и Еврохим — по внедрению кузбасской разработки системы пожаротушения на транспорте.