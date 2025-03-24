Сразу четыре вида напитков кузбасских производителей отмечены золотой и серебряными медалями конкурса качества воды и безалкогольной продукции «РОСГЛАВВОДА – Главная Вода России». Всего в нем был представлен 151 образец продукции от 57 компаний-производителей страны.

«Участие в конкурсах стимулирует производителей пищевой продукции к созданию конкурентоспособного и востребованного на рынке ассортимента и способствует популяризации региональных брендов. Золотая и серебряные награды воды и безалкогольных напитков — это очередное подтверждение высокого уровня продукции с маркой «Сделано в Кузбассе», — подчеркнул заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Кузбасса Андрей Ариткулов.

Газированная минеральная столовая питьевая вода «Щегловская» производства ООО «ПК «Хрустальное» (г. Кемерово) завоевала одну из высших наград конкурса — золото в номинации «РОСГЛАВВОДА — Золотой стандарт». В этом конкурсе ранее продукция компании также уже завоевывала награды. Так, в прошлом году серебряной медали в категории «Фруктовая вода газированная» был удостоен безалкогольный сильногазированный напиток «Стайл».

Серебряными наградами конкурса были отмечены: минеральная вода «Мариинское золото» (производитель ООО «Мариинские воды») — в номинации «Выбор потребителя»; питьевая вода «Сельтерская столовая» (производитель ООО «Ирбис», г. Новокузнецк) — в номинации «Вода минеральная газированная» и напиток «Со вкусом лимона» этого же производителя — в номинации «Безалкогольный напиток негазированный».

Награждение победителей конкурса запланировано в марте 2025 года на площадке Совета Федерации Федерального собрания РФ.