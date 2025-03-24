Принадлежавшую кузбасскому авиатору-штурмовику боевую награду нашли в Белоруссии

Как сообщил на своей странице в соцсети губернатор Кузбасса Илья Середюк, на берегу реки Неман в январе этого года обнаружили медаль «За отвагу».

По номеру определили, что этой медалью был награждён воздушный стрелок второй авиационной эскадрильи 618-го штурмового авиационного полка 1-го Белорусского фронта Евгений Тихонович Сильверстов. В годы Великой Отечественной войны он участвовал в Белорусской, Минской и Люблин-Брестской операциях.

Евгений Сильверстов (справа) с боевым товарищем

После победы над гитлеровской Германией Евгений Сильверстов приехал в Междуреченск, где по сей день живут его родственники.

Фото: Илья Середюк/ВКонтакте