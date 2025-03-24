После обильных дождей на фоне аномально высокой для марта температуры в районе поселка Майзас Междуреченского городского округа, произошло первое в этом году подтопление. По информации ГУ МЧС по Кузбассу, на данный момент вода из поселка ушла, двум пострадавшим домовладениям оказывают помощь.

«В Кузбассе начинается активная фаза таянья снега, вскрытие рек. Главам муниципалитетов необходимо взять на личный круглосуточный контроль паводковую ситуацию в предполагаемых зонах подъема воды и подтоплений. Особое внимание нужно уделить работе Единых дежурных диспетчерских служб, их взаимодействию с населением. Информация о предполагаемой или случившейся ЧС должна поступать максимально оперативно, чтобы спасательные службы могли быстро отреагировать и оказать необходимую помощь», — подчеркнул начальник Главного управления МЧС России по Кузбассу Алексей Шульгин.

Также в связи с резким таянием льда на реках региона было указано на необходимость профилактической работы с любителями зимней рыбалки. Все ледовые переправы на реках Кузбасса будут закрыты в ближайшее время.

Для отработки слаженности действий между ЕДДС муниципалитетов и оперативно-дежурной сменой Центра управления в кризисной ситуации ГУ МЧС по Кузбассу завтра дистанционно пройдут занятия с руководителями ЕДДС Кузбасса.

Кузбассовцам, проживающим в зоне возможного подтопления, напоминают о возможности застраховать свое имущество от наводнения до 1 апреля. В связи с ранним началом сезона «большой воды» уже сейчас нужно позаботиться о сохранности вещей — поднять на возвышенность мебель, бытовую технику, а также достать из погребов и подполий припасы.

На случай резкого подъема воды и эвакуации необходимо собрать сумку с документами и лекарствами первой необходимости. Всего в регионе определено 530 пунктов временного размещения общей вместимостью 124,3 тысячи человек. Уточнить места их нахождения можно в муниципалитетах.