С 24 по 28 марта в Кузбасском государственном аграрном университете им. В.Н. Полецкова в Кемерове 60 старшеклассников со всего региона ознакомятся с передовыми разработками в области сельского хозяйства и получат ценные навыки от ведущих специалистов университета.

«Участие в Агрошколе — уникальная возможность для ребят не только заглянуть в будущее аграрной науки, но и определиться с выбором профессии. Нам важно привлечь старшеклассников к участию во всероссийском конкурсе «АгроНТРИ-2025», на который они еще успеют подать заявки до 28 марта. Победители получат 10 баллов к ЕГЭ и возможность принять участие в профильной смене в международном детском центре «Артек» с 26 по 31 августа», — отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Уже завтра ребятам покажут площадки всероссийского конкурса «АгроНТРИ-2025» по направлениям «Агрокоптеры» и «Агророботы». А сегодня для них устроили экскурсию по вузу, показали, в каких условиях и каким профессиям здесь можно обучиться. Старшеклассники побывали в ветеринарной клинике на мастер-классах от факультета ветеринарной медицины и зоотехники. После этого школьники разбились на команды, в которых им предстоит работать в течение пяти дней.

Участников ждут практические занятия по ветеринарно-санитарной экспертизе и уходу за животными, исследовательские работы по влиянию кислотности почв на урожайность картофеля, мастер-классы по управлению сельскохозяйственной техникой и лекции о редких и исчезающих животных. В программе также — презентация спортивного и студенческого клубов, мастер-классы по машинному доению и киберспорту.