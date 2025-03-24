В рамках фестиваля запланировано более тысячи мероприятий, которые охватят сферы культуры, образования, спорта, туризма и науки. К событиям фестиваля присоединятся жители «космических» городов России — Королев, Гагарин, Самара, Миасс, Калуга, а также Звездный городок.

Недавно Кузбасс отметил 60 лет со дня выхода в открытый космос Алексея Леонова, в этом году фирменный стиль фестиваля вдохновлен уникальными рисунками Алексея Архиповича.

В течение «Космической недели» пройдут телемосты, встречи с писателями-фантастами и космонавтами, выставки, научные конференции, кинопоказы, просветительские акции, экскурсии, спортивные соревнования.

Главным событием фестиваля станет II Международный космический форум «Кузбасс. Поехали». Он пройдет 11 апреля на базе многофункционального спорткомплекса «Кузбасс-Арена». Образовательная программа фестиваля будет представлена в виде выездных диалоговых площадок, разделенных на несколько направлений: культура, искусство, образование и здравоохранение.

В марафоне научно-популярных лекций «Диалоги о космосе» примут участие ведущие российские исследователи и популяризаторы космонавтики. Начальник отдела координации международной деятельности Российского биотехнологического университета Евгений Чурсин расскажет о зарождении космической отрасли. Никита Матасов, ведущий популяризатор космонавтики в России, проведет исторический экскурс о Русском космосе и раскроет подробности подготовки к полету Юрия Гагарина. Также у зрителей будет возможность задать вопросы российскому космонавту-испытателю, командиру восьмимесячного эксперимента SIRIUS-21 по имитации полета на Луну Олегу Блинову.

В рамках подготовки фестиваля Кузбасс активно сотрудничает с госкорпорацией «Роскосмос». В этом году запланирован парад стран-участниц. Субъекты РФ поприветствуют зрителей «Кузбасс-Арены» в онлайн-формате. Впервые в параде примут участие юные кузбассовцы — участники «космических» отрядов, названных в честь прославленных космонавтов: Юрия Гагарина, Алексея Леонова и Бориса Волынова. Планируется видеопоздравление от дважды Героя Советского Союза Бориса Валентиновича Волынова. К участию смогут присоединиться все желающие из Кузбасса и России.

Самым ярким событием станет гала-концерт, который пройдет 11 апреля в многофункциональном спорткомплексе «Кузбасс-Арена». На площадке перед спортивным комплексом и внутри него будут развернуты образовательные и развлекательные локации. Завершится фестиваль концертной программой с участием кавер-группы Максима и Анастасии Касьяновых из Новокузнецка.