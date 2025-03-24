Заявки на участие в Международном конкурсе адаптивной одежды «На крыльях» принимаются на сайте. Свои проекты могут заявить кузбасские модельеры, дизайнеры и производители, создающие адаптивную одежду для людей с инвалидностью, а также студенты средних и высших профессиональных учебных учреждений.

Во всех городах Кузбасса регулярно проходят ярмарки вакансий с участием ветеранов боевых действий и социальных координаторов филиала фонда. Герои спецоперации смогли пообщаться с представителями организаций, задать вопросы и получить ценные советы по трудоустройству, а также сделать первые шаги к своей новой профессиональной жизни.

«Меня на ярмарку пригласили социальные координаторы филиала фонда. Заинтересовали курсы переподготовки, обязательно воспользуюсь таким предложением», — рассказал один из посетителей ярмарки — ветеран спецоперации.

Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» помогает героям СВО в получении медицинской помощи и реабилитации. Налажена системная работа, которая охватывает участников СВО, вернувшихся к мирной жизни, и их родных. Напомним, в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина фонд теперь официально сможет работать с членами семей пропавших без вести участников спецоперации.

Филиал эффективно взаимодействует с Правительством Кузбасса и всеми ведомствами, помогая и поддерживания ветеранов спецоперации и членов их семей. Адаптируются жилые помещения под нужды героев, ветераны обеспечиваются спортивными протезами, проходят реабилитацию и санаторно-курортное лечение. Действуют соглашения, которые позволяют ветеранам обучиться и переобучиться, предлагаются различные варианты трудоустройства.

Чтобы наши защитники как можно быстрее адаптировались к мирной жизни, оказывается психологическая поддержка и участие в спортивных и патриотических мероприятиях. Так, ветераны боевых действий из Прокопьевска, Междуреченска, Кемерова, Новокузнецка и Киселевска, Юрги, Кемеровского и Юргинского муниципальных округов приняли участие в соревнованиях по адаптивным видам спорта «Старты Победы» в Новокузнецке. В рамках Года защитника Отечества и в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Беловском муниципальном округе на базе Вишневской школы прошел муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Почетными гостями мероприятия стали ветераны СВО и представители общественной организации «Боевое братство».

Герои СВО активно принимают участие в патриотических встречах с кузбасской молодежью. Так, на прошедшей неделе уроки мужества, конференции, выставки и концерты, посвященные воссоединению Крыма и Севастополя с Россией, прошли в течение недели во всех уголках Кузбасса. Защитники Отечества поделились своими реальными историями и опытом. Каждый мог задать вопросы и получить ответы на волнующие темы.

216 консультаций по телефону и 163 очных обращений от ветеранов СВО и их родственников отработали во время личных приемов граждан члены Правительства Кузбасса, социальные координаторы филиала фонда и сотрудники Военно-социального центра за прошедшую неделю. Основные вопросы касались получения мер и льгот, социальной поддержки, трудоустройства, медицинской и правовой помощи. График личных приемов в марте размещен на сайте. Записаться на консультацию можно по номеру телефона: 8 (3842) 78-08-09.

Информацию о мерах социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей можно узнать на сайте минтруда и социальной защиты Кузбасса.

Напомним, в Кузбассе по поручению Президента России Владимира Путина стартовала региональная программа подготовки кадров из числа участников специальной военной операции «СВОи Герои. Куzбасс» Заявки принимаются до 25 марта по ссылке через «Личный кабинет». Чтобы попасть в программу, необходимо заполнить анкету, пройти тестирование и собеседование. По результатам конкурсного отбора кандидаты зачисляются в резерв. Подробная информация о программе размещается в официальных аккаунтах программы в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», в телеграм-канале, на Rutube.