Кузбасс присоединился к Всероссийской неделе детской книги, которая в этом году проходит под девизом «История с продолжением» и посвящена 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

В рамках акции запланировано более тысячи мероприятий — творческие встречи с детскими писателями, мастер-классы, книжные и интерактивные выставки. Главные события пройдут в библиотеках, где юные читатели смогут пообщаться с известными детскими авторами.

Для подростков и их родителей будут организованы увлекательные интерактивные выставки и творческие мастер-классы. Пройдет ряд мероприятий, посвященных истории и культуре региона, патриотическому воспитанию, прозвучат литературно-музыкальные композиции, состоятся театрализованные детские представления и интеллектуально-игровые программы.

Завершит Неделю детской книги финал областного конкурса «Читающая семья — читающий Кузбасс». Конкурс стартовал в 2024 году в честь объявленного Года семьи в России и 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина. Во всех территориях Кузбасса прошли отборочные туры, а затем и заочные состязания между читающими семьями. Пять семей-финалистов поборются за звание победителя 30 марта в Государственной библиотеке Кузбасса для детей и молодежи.

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