Сегодня, 25 марта, в Кузбассе вспоминают трагедию, произошёдшую семь лет назад в ТРЦ «Зимняя вишня». В своём телеграм-канале глава региона Илья Середюк также высказался об этом.

– Эта трагедия стала общей болью всех кузбассовцев, и она до сих пор живет в нашей душе. Трудно подобрать слова поддержки тем, кто потерял своих близких. Эта утрата невосполнима, все, кто ушел от нас в этот день, навсегда останутся в нашем сердце, – написал Илья Середюк.

Напомним, что 25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл пожар, в котором погибли 60 человек, в том числе 37 детей.