По поручению президента РФ Владимира Путина расширено действие программы «Семейная ипотека». С 1 апреля по ставке до 6% годовых можно будет купить квартиру на вторичном рынке. Воспользоваться льготой от государства смогут семьи, имеющие ребенка до 7 лет. Заключить кредитный договор по условиям программы возможно до 31 декабря 2030 года включительно.

«Это значимое изменение может стать настоящей поддержкой для многих кузбасских семей с детьми. Расширенные условия семейной ипотеки дают возможность купить квартиру на вторичном рынке по льготной ставке жителям 17 городов региона, где в год сдают не более двух новостроек или их нет вообще», — отмечает заместитель министра финансов Кузбасса Вера Гончарова.

Ранее программа распространялась только на новостройки. Теперь по льготной ставке квартиру можно купить в доме не старше 20 лет (не ранее 2005 года постройки), который не был признан аварийным и не имеет статус «под снос». Это позволит семьям въезжать в готовые квартиры без ожидания окончания строительства. Государство расширяет программу не только для поддержки семей, но и для оживления рынка вторичного жилья в малых и средних городах.

В список 901 российского города, где будет действовать расширенная «Семейная ипотека», вошли 17 кузбасских — Гурьевск, Салаир, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Мариинск, Междуреченск, Топки, Таштагол, Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Калтан, Киселевск, Мыски, Осинники, Прокопьевск и Тайга.

Купить квартиру на вторичном рынке на льготных условиях можно будет только один раз. В случае рождения ребенка у гражданина, который уже воспользовался льготным ипотечным кредитом в рамках реализации государственных программ в жилищной сфере, есть возможность получить еще один льготный ипотечный кредит по программе, при условии погашения старого.

Подробнее ознакомиться с условиями льготной программы для семей с детьми можно на сайте.