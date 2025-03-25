В Кузбассе продолжают поводить различные мероприятия, приуроченные к 8-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, в детском саду «Теремок» поселка Плотниково Промышленновского округа состоялось патриотическое занятие «По страницам Бессмертного полка». Воспитанники старшей группы вместе с родителями и воспитателями оформили георгиевскими лентами портреты своих прадедов-фронтовиков.

Воспитатель старшей группы Елена Бережная рассказала ребятам про своего дедушку-фронтовика Алексея Николаевича Мясоедова. Он воевал в разведгруппе до конца войны, вернулся домой с ранениями. Также ребята узнали о своей землячке Елизавете Максимовне Друговой, она была участницей Курской битвы и ушла из жизни на 101-м году жизни.

В рамках акции «Единый День Готов к труду и обороне», который в этом году посвящен 80-летию Победы, в Междуреченске проходит общегородское мероприятие «Ветеранское Готов к труду и обороне». В мероприятии примут участие более 100 пенсионеров в возрасте старше 60 лет.

В селе Красные Орлы Мариинского округа выступила фронтовая бригада Красноорловского сельского Дома культуры. Концерт прошел для участника Великой Отечественной войны Николая Калинина.