Средства предусмотрены в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.

С 2025 года 41 регион, где по итогам 2023 года уровень рождаемости был ниже российского (1,41), получит федеральную финансовую поддержку. Коэффициент рождаемости в Кемеровской области составил 1,22, поэтому региону выделено почти 500 млн рублей на реализацию проектов, связанных с повышением рождаемости и поддержкой семей с детьми.

Стратегия включает достижение 13 показателей, в числе которых: ожидаемая продолжительность жизни, рост числа многодетных семей и снижение их уровня бедности, суммарный коэффициент рождаемости.

Над документом работали ведущие демографические школы страны, регионы, органы власти и общественные организации. Кроме того, стратегия обсуждалась с родительским сообществом во всех федеральных округах.

В Стратегии определено несколько ключевых направлений. Во-первых, укрепление института семьи, защита и сохранение, продвижение в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей. На это нацелены мероприятия нацпроекта «Семья».

Во-вторых, формирование у россиян мотивации к здоровому образу жизни, создание условий для своевременной профилактики заболеваний. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, предстоит работать над снижением воздействия ключевых факторов риска – табакокурения, употребления алкоголя, низкого уровня физической активности, неправильного питания.

В- третьих, охрана материнского, отцовского, детского здоровья и в целом укрепление репродуктивного здоровья граждан. Необходимо выстроить работу по раннему выявлению заболеваний, в том числе путем диспансеризации и профосмотров.

Кроме того, усилия будут направлены на совершенствование системы поддержки семей с детьми и содействие в совмещении заботы о семье и профессионального развития. Будут развиваться государственные сервисы по присмотру и уходу за детьми, группы продленного дня, корпоративная поддержка семей. Центры поддержки молодых семей заработают при вузах, а бизнес начнет применять корпоративный демографический стандарт.