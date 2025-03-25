Продолжается прием заявок на региональный конкурс «Бренд Кузбасса»

В 2025 году региональный конкурс «Бренд Кузбасса» пройдет в 24-ый раз.

Его организаторы: Правительство Кемеровской области – Кузбасса и Союз «Кузбасская торгово-промышленная палата».

Цель конкурса – содействие узнаваемости и повышение конкурентоспособности региональных брендов, тиражирование наиболее эффективных практик по продвижению местных товаров и услуг, поддержка муниципальных образований в использовании современных стратегий позиционирования территорий Кузбасса.

Конкурс давно уже стал точкой сборки локальных брендов, настоящей лабораторией рождения, становления и жизни кузбасских брендов. Через его призму прошли почти 3,6 тысячи торговых марок (брендов) производимой в регионе продукции и услуг.

В текущих реалиях конкурсная площадка оказалась востребованной при формировании идентичности отечественных товаров и услуг, повышении их узнаваемости и продвижении на другие рынки.

Ежегодно в нем принимают участие субъекты экономической деятельности, выпускающие различную продукцию и предоставляющие услуги населению, в том числе юридические лица, индивидуальные предприниматели, организации бюджетной сферы (образования, медицины, культуры, спорта, соцзащиты и другие), а также городские и муниципальные округа.

Представляемые на конкурс кузбасские бренды как визуальная часть происходящих внутри предприятий бизнес-процессов, внедрения инноваций и сертификации услуг, учитывают не только новые тренды, но выстраивают долгосрочные стратегии позиционирования, интеграцию в региональную экономику и своё устойчивое развитие.

Конкурс также поддерживает маркетинговый вектор продвижения территорий. В отдельной номинации, которая действует с 2014 года, рассматриваются масштабные бренд-проекты, которые направлены на повышение туристического и инвестиционного потенциала наших городов и районов. Кроме того, действуют спецноминации, в рамках которых определяются удачные бренд-дебюты в бизнес-среде, а также оказавшие заметное влияние на развитие региона бренд-личности и бренд-события.

Отметим, что конкурс проводится по трем номинациям: «Лучший бренд Кузбасса», «Лучший бренд муниципального образования», «Народный бренд Кузбасса». Последняя номинация организуется среди участников, подавших конкурсные материалы на две первые.

В апреле состоится поэтапная оценка всех конкурсных материалов сначала экспертными группами, в которую входят маркетологи, патентоведы, специалисты по продвижению и преподаватели вузов, а затем – конкурсной комиссией. Конкурсную комиссию XXIV регионального конкурса «Бренд Кузбасса» возглавляет Андрей Панов, первый заместитель Губернатора Кузбасса, председатель Правительства Кузбасса.

В результате будут определены победители и лауреаты. Кроме того, будет организовано пользовательское онлайн-голосование за лучший народный бренд, по наибольшему числу отданных голосов на сайте конкурса https://brend-42.ru/ будут выявлены победители среди компаний и территорий области.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, оформленную в виде презентации в pdf-файле, с информацией о бренде и описанием проведенных мероприятий в прошлом году по его продвижению. Также дополнительно к заявке может быть приложена рекламная и сувенирная продукция, фото-, видеоматериалы, печатные информационные материалы в объеме не более 3–5 страниц для подтверждения эффективности мероприятий.

Заявки и конкурсные материалы принимаются по электронной почте: brend42@kuztpp.ru.

Действует многоканальный телефон конкурса в Кузбасской ТПП: (3842) 777-455.