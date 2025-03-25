По поручению Ильи Середюка первый заместитель губернатора Андрей Панов провел выездное совещание правительства региона в Киселевске. О социально-экономическом развитии муниципалитета рассказал глава округа Кирилл Балаганский.

Структуру экономики города формируют угольная, химическая, перерабатывающая, деревообрабатывающая промышленность и другие сферы. В 2024 году было отгружено товаров, выполнено работ и услуг на сумму 75,6 млрд рублей, из них по добыче полезных ископаемых — 63,9 млрд рублей (85%). Девять киселевских предприятий в 2024 году добыли 7,1 млн тонн угля (5% от объема угледобычи всего региона). Чтобы минимизировать воздействие на природу, ежеквартально проводятся экологические советы с участием представителей предприятий.

Важной составляющей экономического роста города является малый и средний бизнес. На сегодняшний день в городе действует 1,7 тысячи субъектов предпринимательства, а также более 4 тысяч самозанятых. Поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется через участие в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство».

Ключевым направлением развития города является обеспечение доступным жильем. В рамках программы ГУРШ в 2025 году планируется переселить 231 семью, на эти цели будет выделено более 1 млрд рублей. В настоящее время ведется строительство двух 3-этажных домов на ул. Томская и двух домов в 4-м микрорайоне. Большое внимание уделяется строительству и ремонту объектов социальной сферы. В августе планируется завершить капремонт школы №11, в 2026 году — реконструкцию Дома культуры «Юбилейный». По региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» ведется капремонт поликлиники №2 по ул. Инженерная и строительство поликлиники на Красном Камне.

В жилищно-коммунальной сфере заменено 2,5 км сетей холодного водоснабжения, проведена реконструкция магистрального водовода. В 2025 году на ремонт дорог местного значения будет из консолидированного бюджета направят более 90 млн рублей. Планируется строительство дороги по ул. Маршала Конева, на эти цели выделят 46 млн рублей из местного бюджета.

В 2025 году благодаря победе в номинации «Малые города с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек включительно» Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды реконструируют парк «Весенний».

Кирилл Балаганский отметил, что приоритетной задачей является поддержка участников СВО и их семей. В городе работает филиал фонда «Защитники Отечества». Жители города постоянно направляют гуманитарные грузы в зону СВО. В этом году в честь 80-летия Победы в Киселевске запланировано более 125 культурных и образовательных событий. Жители и гости города могут побывать в экспозиционном комплексе «Бессмертие подвига — в памяти поколений», который открылся в этом году.

Особое внимание на заседании уделили решению актуальных вопросов, многие из которых были подняты жителями округа в социальных сетях губернатора. В их числе — завершение капитального ремонта Дома культуры «Юбилейный», благоустройство площади «Шахтер», капремонт здания бывшего детского сада по ул. Ленина, 45, который будет переоборудован в молодежный центр, необходимость ремонта школы №33, а также нарушение графиков движения общественного транспорта. По итогам встречи были определены планы и обозначены пути решения данных проблем.