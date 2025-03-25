Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе сегодня побывал в крупнейшей балетной школе Сибири.

Училище создано в 1956 году, его основной задачей с момента основания и до сегодняшнего дня является подготовка артистов для Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. В настоящий момент общая площадь учебного комплекса – более 11 тысяч квадратных метров, количество студентов – около 200 человек. Учебный процесс идет как в балетных залах, так и в общеобразовательных и музыкальных классах – помимо специальных дисциплин, студенты обучаются по программам среднего образования, а также осваивают игру на фортепиано. Кроме того, училище располагает студией видео– и звукозаписи, общежитием на 118 мест и учебным театром вместимостью 339 зрителей.

За годы существования балетной школы её выпускниками стали более 910 человек, рассказал полпреду директор училища Александр Василевский. Некоторые из них удостоены государственных наград и почётных званий, многие стали дипломантами международных конкурсов. Артисты балета, получившие образование в НГХУ, работают в ведущих театрах России, осуществляют плодотворную творческую и педагогическую деятельность в нашей стране и за её пределами, добавил он.

Анатолий Серышев отметил значимую роль артистов балета и работников культуры в целом в налаживании международных гуманитарных связей. Студентами хореографического училища в Новосибирске становятся дети из разных регионов России, а также из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Японии и Австралии. Полпред назвал НГХУ «особо ценным учебным заведением в области культуры, не только в Российской Федерации, но и мирового уровня».

«Важно, что здесь с удовольствием учатся ребята из разных уголков земного шара. Здесь живет русская душа, русский балет, который не надо представлять», – добавил он.

Полномочный представитель посетил урок классического танца и пообщался со студентами выпускного класса, пожелал педагогам и будущим артистам творческих успехов в профессиональной деятельности. По словам Анатолия Серышева, значимо, что преподавательский корпус с величайшим уважением относится к традициям русской балетной школы.

«Глаза детей говорят о том, что в этой школе растут великие артисты. Радует, что это происходит у нас в Сибири, в Новосибирске», – резюмировал полпред.