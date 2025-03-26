По информации пресс-службы АПК, нынче специалисты медицины катастроф впервые использовали прибор, который вживляется в аорту пациента и поддерживает сердечную деятельность при транспортировке. Сразу с дороги такой пациент попадает в операционную, где его уже ждут хирурги. Таким образом двоих жителей южной агломерации доставили в Кузбасский кардиологический диспансер в Кемерове.

Всего с начала 2025 года врачи медицины катастроф спасли 340 пациентов из отдаленных территорий Кузбасса, 26 из которых доставили в ведущие медучреждения региона на вертолёте. Экстренная эвакуация тяжело больных людей или пострадавших в авариях осуществляется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».



«Спецтранспорт медицины катастроф оснащен необходимым оборудованием для иммобилизации пациента, респираторной и сердечной поддержки. Это позволяет бережно доставить его к месту назначения. К тому же сотрудники службы владеют технологиями санитарной эвакуации с поддержкой ритма сердца и использованием аппарата автоматического непрямого массажа сердца. Это особенно актуально при перевозке пациентов в вертолете», — рассказала главный областной специалист скорой медицинской помощи Ксения Радивилко.



С начала этого года авиабригадами были эвакуированы один пациент с автодорожной травмой, девять человек с прочими травмами, 14 пациентов с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями. Самому младшему было 6 месяцев, а самому старшему — 86 лет. Вертолетные площадки для работы санавиации оборудованы в 22 территориях Кузбасса



Специалисты медицины катастроф отмечают, что далеко не всех пациентов можно эвакуировать по воздуху. Помимо противопоказаний, в первые месяцы года традиционно много ненастных дней с нелётной погодой. На эти случаи в службе санитарной авиации Кузбасса имеется пять реанимобилей класса «С», оборудованных максимально возможным набором реанимационных средств.