Новокузнецкое предприятие присоединилось к проекту «Производительность труда»

Одно из машиностроительных предприятий Новокузнецка, специализирующееся на производстве алюминиевых и медных радиаторов для спецтехники и промышленных установок, начало работу по оптимизации выпуска продукции в рамках федерального проекта «Производительность труда». Инициатива проводится в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», предложенного Президентом РФ.

Совместно с экспертами Регионального центра компетенций предприятие проводит диагностику производственных процессов для выявления проблемных зон. Работа направлена на сокращение брака, уменьшение перепроизводства и обеспечение своевременных поставок клиентам. Через шесть месяцев коллектив пилотного участка планирует перестроить рабочие процессы, внедрив бережливые технологии и распространив их на другие участки производства.

Заместитель председателя правительства Кузбасса Елена Галеева подчеркнула, что участие в проекте позволяет сократить издержки, повысить конкурентоспособность компаний региона и оптимизировать производственные процессы.