Региональная программа подготовки кадров из числа участников специальной военной операции «СВОи Герои. Куzбасс» стартовала по поручению президента России Владимира Путина и стала аналогом федеральной программы «Время героев».

«Более тысячи наших бойцов и ветеранов специальной военной операции подали заявки на участие в программе «СВОи Герои. Куzбасс». Среди них один Герой России, 82 награждены орденом Мужества. Уже сегодня в 16 часов для потенциальных участников в «Личном кабинете» откроется доступ к тестированию, его можно будет пройти в течение трех дней», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Тестирование можно будет пройти до 16:00 субботы, 29 марта из любого места и с любого устройства, включая мобильное. Понадобится стабильное интернет-соединение.

По всем техническим вопросам можно обратиться в службу поддержки программы support_geroi@ako.ru.

Самая актуальная информация о программе размещается в официальных аккаунтах программы в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», в телеграм-канале, на Rutube. Работает горячая линия по тел. 8 (3842) 58-15-46.