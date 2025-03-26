На местном заводе начали выпускать ротационные вакуумные насосы, необходимые для установок по дегазации и утилизации метана из шахт и рудников. Ранее эти агрегаты поставляли из Европы. В новое производство инвестировали свыше 135 млн рублей.

«Создание благоприятных условий для устойчивого роста промышленного производства в регионе – одна из наших основных задач. Для предприятий на федеральном и региональном уровне разработаны различные меры поддержки. В частности, Фонд развития промышленности Кузбасса предоставляет господдержку в виде займов на льготных условиях: от 5 до 200 млн рублей по ставкам от 3% до 10% годовых сроком до 5 лет. С 2019 года предоставлено 77 льготных займов на общую сумму более 1,6 млрд рублей. Это позволило реализовывать инвестиционные проекты, направленные на технологическую независимость промышленности региона и России в целом», – отметил министр промышленности и торговли Кузбасса Алексей Гришин.



На средства займа приобрели линию сборки ротационных вакуумных насосов, токарных и фрезерных станков, а также линию прессования с оснасткой. На первом этапе планируют выпускать до 60 насосов ежегодно, необходимых для комплектации 12 модульных установок. В будущем предприятие планирует увеличить объем производства вдвое.



В пресс-службе администрации правительства Кузбасса добавили, что основные целевые потребители новокузнецкой продукции в России – ведущие угольные компании.

Фото: пресс-служба АПК