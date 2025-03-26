В год 80-летия Победы жителей и гостей областной столицы ждет сюрприз. По главной площади региона в торжественном марше вместе с легендарным танком Т-34 пройдут легкий танк времен Великой Отечественной войны Т-70 и советский зенитно-артиллеристский комплекс С-60.

«Участники торжественного марша в Кемерове, посвященного 80-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, увидят подлинные образцы военной техники, которые участвовали в боях с фашистами. Эти машины — тоже победители, они разгромили превосходящую по оснащенности армию вермахта, доказали свою надежность и маневренность. Особенно почетно, что броня танка Т-70 выполнена из нашей кузнецкой стали, в которую в годы войны «одевали» каждый второй советский танк», — подчеркнул Илья Середюк.

Танк Т-70 1942 года выпуска, который проедет по улицам Кемерова, найден в ходе поисковых работ в районе города Сычевка Смоленской области. Боевая машина участвовала в Ржевско-Сычевской наступательной операции в составе 238-й танковой бригады. Экипаж танка установить не удалось. Известно, что этот Т-70 участвовал в параде в честь 9 Мая на Красной площади в Москве 11 раз. Также по центральной площади Кемерова пройдет зенитная установка С-60.