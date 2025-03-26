В правительстве Кузбасса прошло заседание рабочей группы оргкомитета «Победа». В его работе приняли участие руководители медицинских учреждений региона, волонтеры Движения Первых. Обсуждались вопросы, связанные с актуализацией данных о работе эвакогоспиталей в Кузбассе в годы Великой Отечественной войны. Особое внимание было уделено восстановлению информации о медиках, работавших годы войны.

Как отметила первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, в годы войны наш регион стал важнейшей госпитальной базой, куда эвакуировали тяжелораненых бойцов с осложнениями. Первые тыловые эвакогоспитали начали принимать раненых уже в начале 1941 года. Всего на территории Кузбасса функционировали 88 госпиталей. Под них была отдана часть гражданских больниц. Над каждым шефствовали различные организации — шахты, заводы, фабрики, а также местные колхозы и совхозы.

В настоящее время ведется масштабная работа по составлению списков всех госпиталей, действовавших на территории Кузбасса, а также оценка состояния зданий, где они располагались. Сотрудники Кузбасской медицинской библиотеки совместно с минздравом региона проделали огромную работу — нашли здания, где находились эвакогоспитали. Сейчас идет процесс выявления неточностей и актуализации данных, а также восстановления мемориальных досок на этих зданиях.