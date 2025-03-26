Официально 26.03.2025
Минсельхоз Кузбасса прокомментировал ситуацию с невыплатой зарплат на пищевом предприятии Новокузнецка
По данным ведомства, женщина, от имени которой была опубликована жалоба в соцсетях, не числится среди работников компании. Да и в целом, на предприятии мужской коллектив. Но, допуская, что жалобу могла оставить родственница сотрудника, в министерстве все же отметили, что, согласно предоставленной информации, заработная плата коллективу выплачивается в полном объеме и в сроки, установленные законодательством. Компания опровергает любые утверждения о систематических задержках выплат. Вероятной причиной невыплаты части заработной платы может быть нарушение трудовой дисциплины или пунктов договора о материальной ответственности, поскольку иных оснований для удержания средств не существует. В случае возникновения вопросов сотрудникам рекомендуется обращаться в трудовую инспекцию по телефону 89235264711.