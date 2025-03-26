Стартовал прием заявок на V ежегодный Всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени». Он проходит ежегодно с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. Каждый желающий может предложить свой проект и поделиться идеей, которая будет способствовать развитию России и улучшению качества жизни граждан. Для этого нужно до 15 мая заполнить заявку на платформе.

В этом году жители Кузбасса могут представить свои идеи и проекты по пяти направлениям: национальная социальная инициатива (НСИ), национальная предпринимательская инициатива (НПИ), национальная технологическая инициатива (НТИ), национальная кадровая инициатива (НКИ) и национальная экологическая и климатическая инициатива (НЭКИ). Отбор будет проходить по 57 темам. Топ-100 идей презентуют на очном форуме в Нижнем Новгороде. Идей с наибольшим потенциалом для общества и экономики будут представлены Президенту Российской Федерации.

Кузбасс ежегодно принимает активное участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». В 2024 году от нашего региона на крауд-платформу было подано 522 идеи, из них 14 попали в топ-1000.

За четыре года форум объединил более 530 тысяч жителей России. В первый год было собрано 14 768 инициатив и проектов. В 2022 году было предложено 19 512 идей для развития страны, в 2023 — 23 563, а в 2024 — уже 30 726.