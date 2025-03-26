Документ, направленный на создание нормативной правовой базы для развития деятельности студотрядов, принят сегодня на заседании регионального парламента во втором чтении.

Отметим, что в прошлом году движение студотрядов отметило 65-летие. Также в 2024-м российское движение студенческих отрядов отметило 20-летний юбилей современного этапа своего развития.

В настоящее время в состав Кузбасского регионального отделения «РСО» входят 99 студенческих отрядов разных направлений и 13 отрядов всероссийской патриотической акции «Снежный Десант РСО». По итогам 2024 года в стройотрядах Кузбасса трудились 3,5 тысячи студентов. Они были задействованы на стройках и в детских загородных лагерях, в сельском хозяйстве, в медицине, в туристической индустрии и других сферах экономики.

Большое внимание в организации уделяется также развитию спортивного и творческого потенциала молодежи, гражданскому и патриотическому воспитанию.

Фото: пресс-служба АПК