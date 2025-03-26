Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в Новосибирске провел встречу с начальником ГУФСИН России по Новосибирской области Аланом Купеевым.

Речь шла об итогах работы уголовно-исполнительной системы региона за прошедший год, а также задачах на предстоящий период. Алан Купеев сообщил, что за последний год пенитенциарными учреждениями региона перечислены налоговые платежи во всех уровнях бюджета и внебюджетных фондов на сумму более 990 миллионов рублей, в том числе в консолидированном бюджете Новосибирской области – около 617 миллионов.

В 2024 году преобразованиями ГУФСИН области показаны услуги и внедрено продукции собственного производства на сумму более 1 миллиарда рублей. В современной истории управления такой показатель получен впервые, обратил внимание руководитель ведомства. В исправительных учреждениях производятся остановочные павильоны, корпусная и мягкая мебель, контейнерные площадки и контейнеры для раздельного сбора бытовых коммунальных отходов, моющие средства, ограждения, чугунные люки, мягкий инвентарь, СИЗы, спецодежда, продукты питания и другое. Добавлено, что часть продукции перепрофилирована на изготовление продукции для нужд военной операции.

Говоря о важности трудовой адаптации, следует отметить, что за год более 3,3 тысяч судей региона прошли обучение по 38 востребованным специальностям в области профессионального образования, организованное обучение судей по 7 новым профессиям. По итогам 2024 года ГУФСИН России по Новосибирской области заняло первое место в своей группе регионов в рейтинге ФСИН России.

«Эти достижения являются результатом ежедневного добросовестного труда и строгой внутренней дисциплины сотрудников уголовно-исполнительной системы», – убеждён Анатолий Серышев.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам кадрового обеспечения пенитенциарных учреждений. По информации начальника ГУФСИН по Новосибирской области, некомплект личного состава учреждений уголовно-исполнительной системы в регионах составляет 20%. Для нормализации ситуации с региональными полномочиями обсуждаются возможности предоставления дополнительных льгот для сотрудников УИС, а также поддержки сотрудников, занятых на наиболее востребованных должностях. В заключении с учетом местного самоуправления осуществляется вопрос предоставления нуждающимся сотрудникам общежития.

В составе ГУФСИН России по Новосибирской области 16 исправительных учреждений, в том числе: 5 колоний строгого режима; 3 колонии общего режима, один из которых предназначен для содержания женщин; 1 колония особого режима; 1 воспитательная колония; 1 лечебно-исправительное учреждение; 3 следственных изолятора; 1 колония-поселение; 1 исправный центр.