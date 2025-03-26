На участие в конкурсе туристических проектов VISIT KUZBASS поступило 235 заявок. В 2025 году введены специальные конкурсные подноминации, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, объявленного президентом России Владимиром Путиным.

Самой популярной номинацией стали туристические сувениры, по этому направлению поступило 125 заявок. На конкурс туристических маршрутов подано 49 заявок, на конкурс туристических событий — 41, на конкурс профессионального мастерства экскурсоводов и гидов-переводчиков — 20.

В рамках спецноминаций, посвященных 80-летию Победы и Году защитника Отечества, по направлению «Туристические маршруты» подано восемь экскурсионных проектов, а также заявка в номинации «туристический продукт». По направлению профессионального мастерства экскурсоводов и гидов-переводчиков поступило четыре заявки.

Наибольшее количество проектов в сфере событийного туризма на конкурс представлено музеем-заповедником «Томская Писаница». Среди новых участников можно выделить бренд MySiberia — представлена сувенирная продукция бренда и магазин туристической сувенирной продукции. Впервые на конкурс заявлен Кузбасский центр искусств, представивший линейку сувенирной продукции «Что слушает Мона Лиза?» и туристический маршрут «Мастерская художника».

Уже второй год в новом формате пройдут конкурсные испытания для экскурсоводов. Им будет предложено создать и продемонстрировать в городской среде фрагмент экскурсии. Приятной новинкой станет специальный интенсив от федеральных экспертов для экскурсоводов — участников конкурса. Спикерами станут экскурсовод I категории, член аттестационной комиссии экскурсоводов и гидов-переводчиков Санкт-Петербурга Ольга Угрюмова и генеральный директор АНОК «Нескучный Нижний», руководитель Школы современного экскурсовода (Нижний Новгород) Александра Шарова.

По результатам конкурса формируется единая база туристических мероприятий региона, выявляются лидеры в сфере событийного туризма и среди производителей туристической сувенирной продукции, определяются наиболее успешные проекты в области туристских маршрутов, повышается качество обслуживания в индустрии туризма. Победители смогут получить финансирование на развитие проектов.

До 21 апреля проходит отборочный этап, по итогу которого будут определены финалисты конкурса. Они представят свои проекты федеральному экспертному совету в мае.