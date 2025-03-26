Объявлен набор на шестой поток Всероссийского образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». Проект реализуется на базе Кузбасского государственного аграрного университета им. В.Н. Полецкова при поддержке регионального министерства сельского хозяйства. Его цель — развитие фермерства и поддержка перспективных направлений сельского хозяйства.

«В Кузбассе насчитывается более тысячи фермерских хозяйств, которые производят пятую часть всей сельскохозяйственной продукции региона. Проект «Школа фермера» поддерживает активных и целеустремленных агробизнесменов, стремящихся улучшить производство и агропромышленный комплекс. В рамках проекта предусмотрены конкурсы на получение государственной помощи — гранты для начинающих фермеров «Агростартап» или на развитие семейных ферм», — отметил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Кузбасса Андрей Ариткулов.

Обучающая программа включает два направления: «Производство и переработка сельскохозяйственной продукции» и «Сельский агротуризм». В конкурсном отборе могут принять участие главы крестьянских (фермерских) и владельцы личных подсобных хозяйств, руководители малого агробизнеса, а также предприниматели, планирующие развивать свой бизнес в сфере АПК и зарегистрированные на сельских территориях Кузбасса.

В течение двух месяцев участники проекта вместе с экспертами и наставниками изучат все этапы, которые проходят предприниматели, создавая свой стартап. Они протестируют бизнес-гипотезу, адаптируют идею к реальным условиям, создадут профиль продукта, разработают эффективную технологию, рассчитают экономические показатели и составят технологические карты-графики, создадут бизнес-модель, получат первые продажи, а также составят работающий бизнес-план и инвестиционную презентацию. По итогам обучения участники защитят свой бизнес-план и дорожную карту развития собственного агробизнеса.

С сентября 2024 года ветераны специальной военной операции и члены их семей смогут пройти обучение без конкурсного отбора.

За время работы проекта, который стартовал в 2021 году, агропромышленный комплекс региона пополнили около 200 выпускников «Школы фермера». Всего по России в проекте приняли участие 83 субъекта РФ, а количество его выпускников составило 8 тысяч человек.

Чтобы стать участником проекта «Школа фермера», необходимо до 15 апреля заполнить заявку на обучение на цифровой платформе «Свое Фермерство».