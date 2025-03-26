В 2024 году 14 215 медицинских работников из 60 медучреждений региона получили специальную социальную выплату от Отделения СФР по Кузбассу. На эти цели были направлено 1,98 миллиарда рублей.

Отмечено, что право на выплату имеют медработники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работники станций и отделений скорой помощи. Важное условие — медицинские учреждения должны быть государственными или муниципальными и участвовать в программах обязательного медицинского страхования.

Размер выплаты составляет от 4,5 тысяч до 50 тысяч. Он зависит от категории сотрудника, вида медицинского учреждения и численности населенного пункта, где оно располагается.