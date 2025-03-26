На сцене Государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова 31 марта в 19:00 выступит Марина Девятова с концертом «Припеваючи!». Мероприятие проводятся для категории 6+.

Марина Девятова – обладательница классического музыкального образования, выпускница Академии имени Гнесиных, исполнительница народных песен и романсов.

Кроме того, Марина является Послом русской культуры в странах мира, Лауреатом многочисленных Международных Фестивалей и конкурсов, в том числе «Славянский Базар» и «Народный артист».

Благодаря обширному репертуару, огромному таланту, чистой репутации гастроли у Марины расписаны на год вперед.