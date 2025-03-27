На ежегодном отчете Правительства в Госдуме глава кабмина доложил, каких результатов удалось добиться в 2024 году в основных отраслях экономики и рассказал о задачах на этот год.

Председатель Правительства обозначил абсолютный приоритет — это поддержка наших защитников — участников специальной военной операции и их семей. Этот вопрос лично на контроле у Президента России Владимира Путина.

Сейчас в разработке новые меры и программы, в том числе для вовлечения бойцов в предпринимательскую деятельность. Кроме того, участники СВО и их семьи получают приоритетное право на медицинскую помощь, образование, дети защитников — бесплатные путевки и льготы при поступлении.

Одними из важнейших задач премьер назвал снижение бедности (она опустилась на рекордно низкую для России отметку 7,2%) и поддержку семей с детьми. С момента запуска программы маткапитала семьи получили около 14,5 млн сертификатов, а сама программа продлена до 2030 года. Размер максимальной выплаты на ребенка составил 800 тыс. рублей. За все время работы программы было выдано 14,5 млн сертификатов.

«Прошлый год был Годом семьи, поэтому много внимания уделялось именно этому направлению. Продлена программа материнского капитала, появились новые механизмы поддержки, также по поручению главы государства установлен единый статус многодетных семей по всей стране», — отметил Михаил Мишустин.

Почти 160 тыс. многодетных семей получили субсидии в размере 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. Построено и отремонтировано более 10 тыс. больниц, которые оснастили более чем 230 тыс. единицами медицинского оборудования, 60% которого, отечественное. Развивается целевое обучение.

Также Михаил Мишустин сообщил, что на 9,5% проиндексированы страховые и военные пенсии, а также более 40 федеральных пособий и льгот. Социальные пенсии с 1 апреля 2025 года проиндексируют еще на 14,5%.

«Когда речь идет о пожилых людях, нельзя ограничиваться только лишь материальной поддержкой. Во всех российских субъектах внедряем систему долговременного ухода. Как показал опыт пилотных регионов, комплексное социальное и медицинское обслуживание на дому позволяет повысить качество жизни граждан старшего возраста и с инвалидностью, — сказал Мишустин.

Премьер сообщил, что Правительство сейчас работает над новыми национальными проектами. Главная задача — обеспечить стабильное развитие экономики и соцсферы, повышение качества жизни граждан.