Правительство Российской Федерации утвердило программу по продвижению отечественной продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России» до 2030 года. Это решение было принято по инициативе Президента России Владимира Путина.

Координировать программу в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» будет Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы будет курировать Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

Программа, утвержденная Председателем Правительства Михаилом Мишустиным, является значимым инструментом для достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика».

Программа нацелена на обеспечение прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателями 2023 года, а также на увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса как минимум в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года, а также на формирование устойчивых партнерских связей с заинтересованными иностранными государствами и создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности и технологической кооперации.

В Кузбассе выйти экспортерам на международные рынки помогает Центр поддержки экспорта Кузбасса.