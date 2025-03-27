В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за три года в Кузбассе будут проведены 16 крупномасштабных мероприятий по модернизации коммунальной отрасли. Они направлены на улучшение качества предоставляемых услуг в сфере тепло- и водоснабжения. На реализацию программ планируется направить более 3,3 млрд рублей.

В перечень работ, которые планируется провести уже в этом году, вошли: реконструкция магистрального водопровода диаметром 700 мм от гидроузла №2 до гидроузла №7 протяженностью 1,5 км в поселке Уроп города Белово; модернизация напорного коллектора от канализационной насосной станции по улице Тверская в Ленинске-Кузнецком; строительство канализационной сети протяженностью 731 м в поселке Калининский Мариинского округа.

Кроме того, планируется реконструировать участки тепловых и канализационных сетей в Новокузнецком округе, построить наружные сети водопровода в деревне Шипицино Промышленновского округа и капитально отремонтировать участки канализационных сетей в пгт Краснобродский Прокопьевского округа.

На 2026-2027 годы в программу модернизации вошли работы по строительству и реконструкции сетей водоснабжения в Белове, Кемеровском, Новокузнецком, Гурьевском муниципальных округах.

На сегодняшний день в составе коммунального комплекса Кузбасса насчитывается 923 котельные, 122 станции водоподготовки, 81 объект очистки канализационных стоков, 3,9 тысячи км сетей теплоснабжения, 12,5 тысячи км водопроводных сетей и 3,6 тысячи км канализационных сетей. Сейчас коммунальные предприятия ведут активную подготовку к предстоящему сезону ремонтов, который начнется сразу после завершения отопительного периода.