На весенних каникулах для ребят подготовили обширную программу, посвящённую 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

Так, в библиотеке села Поморцево Беловского муниципального округа прошел час памяти «В сердцах и книгах память о войне», где рассказывали о подвигах земляков – фронтовиков Великой Отечественной войны. Кроме того, организована книжная выставка «Я помню! Горжусь!», на которой представлены издания, посвященные героическим событиям в годы войны. Библиотекари подготовили поэтические сборники и краеведческие материалы о воевавших с гитлеровцами красноармейцах, а также документы на основе воспоминаний их родных и архивных источников. Школьники ознакомились с биографиями великих военачальников и поучаствовали в тематической викторине.

Воспитанникам детского сада «Умка» села Окунево Промышленновского округа провели виртуальную экскурсию «История танка Т-34». Дошколята узнали о создателе легендарного танка Михаиле Кошкине и подвигах танкистов в годы войны. Благодаря 3D-анимации ребята смогли увидеть архивные кадры и даже заглянуть внутрь танка. Малыши приняли участие в творческой мастерской, где самостоятельно изготовили макеты Т-34 из картона и пластилина. Все работы разместили на выставке «Танк Победы» в детсаду.



В Калтане прошла товарищеская встреча по волейболу между ветеранами города и воспитанниками специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, посвященная памяти полного кавалера ордена Славы Алексея Полонянкина. Победу со счетом 2:1 победу одержала юношеская команда. Переходящий кубок уже четвертый год остается у воспитанников специального учебного учреждения.

Фото: пресс-служба АПК