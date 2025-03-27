Марафон регионов — это первый этап VIII Конференции ФИНФИН по финансовой грамотности и финансовой доступности. Для участия в мероприятии со всей России было выбрано только четыре региона, где наиболее активно ведется работа по финансовому просвещению населения — Кузбасс, Башкортостан, Чувашия, Республика Саха.

В Кемерове площадкой Марафона выступил КемГУ. Спикерами стали представители министерства финансов Кузбасса, Сбербанка, регионального отделения Центробанка, Государственного фонда поддержки предпринимательства Кузбасса, Федерации профсоюзных организаций Кузбасса, предприятий, а также психолог.

«Кузбасс ведет активную работу по финансовому просвещению граждан. Мы стремимся к основной цели, заложенной в Стратегии развития государства до 2030 года — сформировать финансовую культуру трудоспособного населения, обеспечивающую рост как личной, так и региональной экономики. У нас сформирован пул волонтеров-экспертов из различных сфер деятельности и структур, разработаны собственные проекты», — отмечает заместитель министра финансов Кузбасса Вера Гончарова.

В числе авторских региональных инициатив — еженедельный онлайн-проект для работающих граждан «ФГТК-онлайн» — финансовое просвещение на рабочем месте. Он запущен в июле 2024 года при технической и экспертной поддержке Центрального банка. К мероприятию, которое проходит каждую среду, присоединяются в среднем 4-5 тысяч кузбассовцев.

В регионе работает цифровая платформа финансовой грамотности населения Кузбасса. Благодаря этому ресурсу любой кузбассовец может повысить свой уровень финансовой грамотности, выбрать в календаре и посетить интересующее мероприятие, получить базовые инвестиционные знания, поделиться своим мнением. Информация на платформе подобрана для каждой возрастной категории — от дошкольников до пенсионеров. Материалы представлены в разных форматах, с учетом интересов пользователя. На платформе зарегистрировано уже более 47,5 тысячи пользователей, их количество за прошлый год увеличилось в 6 раз. Ее наполнением и развитием занимается минфин Кузбасса и Региональный центр финансовой грамотности населения.

Активисты Общественного совета детей при Уполномоченном по правам ребенка в Кузбассе организовали Форум безопасного интернета «Глобальная сеть». На мероприятие пригласили участников школьных медиацентров из 10 муниципалитетов. Спикерами выступили представители Управления Роскомнадзора по Кузбассу, ГУ МВД России по Кемеровской области-Кузбассу, Центра управления регионом (ЦУР) Кузбасса. Эксперты порекомендовали молодежи внимательно относиться ко всему, что поступает из интернета, выявлять признаки фейковой информации, препятствовать вовлечению своих сверстников в криминальную, экстремистскую деятельность. Также специалисты рассказали о реальной ответственности, которая следует за противоправными действиями в виртуальном пространстве. Школьники сформировали предложения в единую стратегию комплексного развития сотрудничества и ведения проектной деятельности между детскими медиасообществами и организациями Кузбасса. Мероприятие прошло в рамках проекта по созданию Центра информационного сопровождения, который получил грантовую поддержку от Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и Федерального подросткового центра.

В Комплексном центре социального обслуживания населения Заводского района Кемерова прошли занятия по кибербезопасности для пенсионеров. Старшему поколению провели урок на тему финансовой грамотности, рассказали, что делать, чтобы не стать жертвой мошенников. Каждый получил памятку, что нужно предпринять, если мошенники пробуют завладеть банковскими счетами.

Кроме того, до 30 марта во всех образовательных организациях региона проходят уроки по цифровой грамотности «Цифровой ликбез». Видеоролики и методические материалы от Лаборатории Касперского по темам «Опасные незнакомцы в Интернете» и «Онлайн-мошенничество в цифровой среде» размещены на сайте цифровойликбез.рф. Школьники узнают, почему важно быть внимательным в сети при общении с незнакомцами, даже если те представляются ровесниками со схожими интересами. Также зрителям расскажут о мошеннических схемах, с которыми можно столкнуться в играх жанра «кликер».