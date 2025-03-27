Подведены итоги отбора участников специального проекта Торгово-промышленной палаты РФ «Семейные компании России» в 2025 году. Кузбасс представляют пять предприятий, которые реализуют деятельность в области ЖКХ, общепита, сельского хозяйства, образования и других сферах. Всего с 2019 года в реестр программы вошло свыше 20 кузбасских компаний.

В этом году к проекту «Семейные компании России» подключились ООО «Виртрон» (г. Белово), ООО «УК Премьер» (г. Кемерово), ИП Акбаралиев Ю.С. (г. Калтан), ИП ГКФХ Кочетыгов Е.В. (Прокопьевский муниципальный округ, п. Тихоновка), ООО «Альтернатива НК» (г. Новокузнецк).

В рамках Всероссийского Семейного Совета в Казани на базе ТПП Республики Татарстан прошло мероприятие для участников проекта «Семейные компании России». В состав кузбасской делегации вошли как постоянные участники проекта, такие как ИП Цуцкова О.В., бренд рыбной продукции и мебельная компания, так и новые, успешно прошедшие отбор в этом году.

Представители пяти семейных предприятий смогли очно поучаствовать в заседаниях, деловых мероприятиях, сессиях и тренингах. Участники обсуждали перспективы развития семейного дела в России, формулировали новые идеи по развитию бизнеса, а также обменивались успешным практическим опытом.

Так, семья Анастасии и Юрия Акбаралиевых вернулись из Казани с огромным желанием масштабировать свой бизнес в сфере гостеприимства.

«Нас, новичков, приняли как родных. Каждый готов был поддержать, подсказать, вдохновить и поделиться своим опытом», — отметила Анастасия.

Проект «Семейные компании России» действует с 2018 года. В этом году порядок отбора новых участников полностью переведен в цифровой формат. Кандидаты на участие регистрируются на специальном ресурсе, знакомятся с проектом, подают заявку с рекомендательным письмом от территориальной торгово-промышленной палаты и проходят собеседование.