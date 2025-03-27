Сегодня, 27 марта, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Росгвардии. Глава Кемеровской области Илья Середюк в своём телеграм-канале поздравил работников ведомства.

– Они обеспечивают безопасность жителей Кузбасса, с первых дней проведения специальной военной операции защищают интересы нашего государства, выполняют боевые задачи в новых регионах России. От всей души поздравляю действующих бойцов и ветеранов ведомства с профессиональным праздником. Желаю вам всегда благополучно возвращаться со службы домой, где вас ждут родные и близкие. Мира и добра вашим семьям. Спасибо за службу! – написал Середюк.