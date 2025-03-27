16 объектов коммунальной инфраструктуры построят и обновят в Кузбассе в ближайшие три года. Как отметил глава региона Илья Середюк в своем телеграм-канале, на эти цели – модернизацию коммунальной инфраструктуры Кузбасса – будет направлено более трех миллиардов рублей. Из них почти два миллиарда рублей поступит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», еще более миллиарда рублей добавят из областного и муниципальных бюджетов.
Губернатор подчеркнул, что от качества этих работ будет зависеть то, как Кузбасс перенесет следующую зиму.
В число 16 объектов тепло- и водоснабжения, которые планируют отремонтировать, реконструировать и построить в Кузбассе в ближайшее время, вошли:
– реконструкция магистрального водопровода в поселке Уроп города Белово;
– модернизация напорного коллектора от канализационной насосной станции по улице Тверская в Ленинске-Кузнецком;
– строительство канализационной сети в поселке Калининский Мариинского округа;
– реконструкция участков тепловых и канализационных сетей в Новокузнецком округе;
– строительство наружных сетей водопровода в деревне Шипицино Промышленновского округа;
– капремонт участков канализационных сетей в пгт Краснобродский Прокопьевского округа.
Фото: Пресс-служба СГК