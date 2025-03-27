16 объектов коммунальной инфраструктуры построят и обновят в Кузбассе в ближайшие три года. Как отметил глава региона Илья Середюк в своем телеграм-канале, на эти цели – модернизацию коммунальной инфраструктуры Кузбасса – будет направлено более трех миллиардов рублей. Из них почти два миллиарда рублей поступит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», еще более миллиарда рублей добавят из областного и муниципальных бюджетов.

Губернатор подчеркнул, что от качества этих работ будет зависеть то, как Кузбасс перенесет следующую зиму.

В число 16 объектов тепло- и водоснабжения, которые планируют отремонтировать, реконструировать и построить в Кузбассе в ближайшее время, вошли:

– реконструкция магистрального водопровода в поселке Уроп города Белово;

– модернизация напорного коллектора от канализационной насосной станции по улице Тверская в Ленинске-Кузнецком;

– строительство канализационной сети в поселке Калининский Мариинского округа;

– реконструкция участков тепловых и канализационных сетей в Новокузнецком округе;

– строительство наружных сетей водопровода в деревне Шипицино Промышленновского округа;

– капремонт участков канализационных сетей в пгт Краснобродский Прокопьевского округа.

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Фото: Пресс-служба СГК