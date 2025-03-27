Директор Регионального медиахолдинга «Кузбасс» Павел Фомин стал победителем премии всероссийского Союза журналистов «Золотое перо России» и был отмечен специальным призом «Лучший медиаменеджер года». Церемония награждения состоялась в Москве в четверг, 27 марта.

«Золотое перо России»: директор РМХ «Кузбасс» Павел Фомин стал медиаменеджером года

Региональный медиахолдинг «Кузбасс» был создан в 2019 году. Павел Фомин возглавил его в феврале 2022 года. На сегодняшний день РМХ – крупнейший медиахолдинг региона, имеющий в своей структуре газету «Кузбасс», два телеканала – «Кузбасс Первый» и «Десятка», радиостанцию Кузбасс FM, а также несколько интернет-порталов и паблики в социальных сетях.

Свой стаж в журналистике Павел Фомин начал в 2001 году, еще будучи подростком, с 2004-го – занялся ею уже профессионально. По большей части его карьера была связана с телевидением, где он достиг должности директора телеканала. Затем почти два года работал в департаменте информационной политики администрации Правительства Кузбасса, где курировал СМИ юга региона и телеканалы области. После чего его назначили руководить региональным медиахолдингом. И вот спустя всего 36 месяцев – очередная ступенька в его карьере – звание «Лучший медиаменеджер года».

«Золотое перо России»: директор РМХ «Кузбасс» Павел Фомин стал медиаменеджером года

«Безусловно за такой высокой наградой стоит труд всей команды холдинга, без шуток, от водителя до заместителя. Мы сделали большой рывок за последние три года. И очень приятно, когда твой труд и старания признает и высоко оценивает профессиональное сообщество, глыбы журналистики и медиасферы страны. Стать одним из лучших в стране это еще и большая ответственность, теперь нужно стараться еще сильнее!», – прокомментировал приятное событие сам Павел Фомин.

Ежегодная премия «Золотое перо России», основанная Союзом журналистов России в 1996 году, является высшей журналистской наградой в стране. Она присуждается за выдающиеся достижения в журналистике, вклад в развитие профессии, поддержку русского языка и литературы, а также за профессиональное мастерство.

Премия вручается в нескольких номинациях: «За профессиональное мастерство», «Золотая полка», «Медиаменеджер», «Легенда журналистики» и «Фотокорреспондент», также с 2023 года существует временная номинация для военкоров «За храбрость при исполнении служебного долга». В номинации «Медиаменеджер» могут участвовать управленцы, стаж которых в СМИ составляет не менее трех лет.