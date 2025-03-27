«Золотое перо России»: директор РМХ «Кузбасс» Павел Фомин стал медиаменеджером года

Директор Регионального медиахолдинга «Кузбасс» Павел Фомин стал победителем премии всероссийского Союза журналистов «Золотое перо России» и был отмечен специальным призом «Лучший медиаменеджер года». Церемония награждения состоялась в Москве в четверг, 27 марта.

Региональный медиахолдинг «Кузбасс» был создан в 2019 году. Павел Фомин возглавил его в феврале 2022 года. На сегодняшний день РМХ – крупнейший медиахолдинг региона, имеющий в своей структуре газету «Кузбасс», два телеканала – «Кузбасс Первый» и «Десятка», радиостанцию Кузбасс FM, а также несколько интернет-порталов и паблики в социальных сетях.

Свой стаж в журналистике Павел Фомин начал в 2001 году, еще будучи подростком, с 2004-го – занялся ею уже профессионально. По большей части его карьера была связана с телевидением, где он достиг должности директора телеканала. Затем почти два года работал в департаменте информационной политики администрации Правительства Кузбасса, где курировал СМИ юга региона и телеканалы области. После чего его назначили руководить региональным медиахолдингом. И вот спустя всего 36 месяцев – очередная ступенька в его карьере – звание «Лучший медиаменеджер года».

«Безусловно за такой высокой наградой стоит труд всей команды холдинга, без шуток, от водителя до заместителя. Мы сделали большой рывок за последние три года. И очень приятно, когда твой труд и старания признает и высоко оценивает профессиональное сообщество, глыбы журналистики и медиасферы страны. Стать одним из лучших в стране это еще и большая ответственность, теперь нужно стараться еще сильнее!», – прокомментировал приятное событие сам Павел Фомин.

Ежегодная премия «Золотое перо России», основанная Союзом журналистов России в 1996 году, является высшей журналистской наградой в стране. Она присуждается за выдающиеся достижения в журналистике, вклад в развитие профессии, поддержку русского языка и литературы, а также за профессиональное мастерство.

Премия вручается в нескольких номинациях: «За профессиональное мастерство», «Золотая полка», «Медиаменеджер», «Легенда журналистики» и «Фотокорреспондент», также с 2023 года существует временная номинация для военкоров «За храбрость при исполнении служебного долга». В номинации «Медиаменеджер» могут участвовать управленцы, стаж которых в СМИ составляет не менее трех лет.