В Центре опережающей профессиональной подготовки Кузбасса 33 школьника из Березовского, Калтана, Прокопьевска, Междуреченска занимаются изучением профессий, востребованных на рынке труда региона. В течение недели старшеклассников знакомят с робототехникой, разработкой пространства в виртуальной реальности, созданием и монтажом видеоконтента.

Кроме занятий в аудиториях ЦОПП для ребят организованы мастер-классы и профпробы на промышленных предприятиях Кемерова, а также экскурсии в культурные учреждения, в медицинские и организации среднего профессионального образования областной столицы.

Развить командные навыки, улучшить отношение к учебе, освоить навыки выживания в природных условиях, получить мотивацию к здоровому образу жизни и познакомиться с выдающимися людьми региона смогут 120 подростков на специализированной смене «Сила России», которая проходит в военно-патриотическом центре «Авангард» поселка Плотниково (Промышленновский округ).

С ребятами, которые состоят на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, работают не только педагоги, но и ветераны СВО. Так, Максим Демидов и Владимир Кончилов поделились с участниками смены своими историями о боевом пути и заслугах, рассказали, в чем главное предназначение мужчины и почему в жизни важно иметь характер, силу и правильные ориентиры.

За время смены «Сила России» парни освоят базовый военно-спортивный курс — пройдут строевую, тактическую, огневую подготовку и получат навыки рукопашного боя. Тематические уроки по оказанию первой помощи, спасению на воде и пожарной безопасности для них проведут студенты-спасатели. Мастер-классы по правилам поведения на дороге и управлению средствами индивидуальной мобильности представят педагоги Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения. Завершающим этапом смены станет военно-спортивная эстафета, на которой участники продемонстрируют полученные навыки.

В физкультурно-оздоровительном комплексе Ленинска-Кузнецкого проходит турнир по пауэрлифтингу (жиму лежа) среди юношей и девушек до 18 лет, спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, ветеранов СВО. Турнир носит имя маршала артиллерии Г.Е. Передельского, который вырос в деревне Новогеоргиевка Ленинск-Кузнецкого округа. В декабре 1934 года Георгий Ефимович был призван в Красную Армию, более 50 лет служил в артиллерии. Одним из центральных элементов мемориального комплекса «За подвиг в бою, за доблесть в труде своим землякам благодарные горожане», установленного в центре города, является артиллерийская пушка 1942 года. Она передана по личному распоряжению маршала Передельского для увековечения памяти воинов-земляков 943 артиллерийского полка, который в 1941 году формировался в Ленинске-Кузнецком.

Продолжается реализация театрально-патриотического проекта «Герои нашего времени». Артисты театра драмы Кузбасса имени А.В. Луначарского показывают студентам колледжей и техникумов спектакль «Позывной «Кузбасс», а после проводят обсуждение постановки с авторами пьесы, ветеранами СВО. Уже пять техникумов и колледжей Кемерова приняли участие