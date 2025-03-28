С 27 по 28 марта в Кузбасском центре дополнительного образования проходит региональный этап Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций». Как сообщают в пресс-службе областного правительства, в этом году свое творчество представили более 800 школьников из 24 муниципалитетов региона, 150 индивидуальных участников и 56 творческих коллективов вышли в финал.

Гости фестиваля смогли посмотреть выступления детей, посетить выставку работ юных умельцев, освоить различные техники на мастер-классах, посмотреть видеоролики, снятые ребятами о родном Кузбассе.

Творческие работы оценивают преподаватели в области фольклора и этнографии, народные мастера. Победители регионального этапа примут участие в отборочном (заочном) туре федерального этапа фестиваля.