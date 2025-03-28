Школьники Кузбасса предоставили на конкурс более 100 проектов, из которых экспертный совет, в состав которого вошли преподаватели и научные сотрудники вузов и НИИ Кузбасса, рекомендовали к финальной защите 86 работ.

— Участие школьников в научно-технологических конкурсах имеет большое значение для развития творческого мышления, формирования у них навыков проектной деятельности и интереса к научным исследованиям. Кроме того, такие мероприятия помогают выявить талантливую молодежь, помогать ей в дальнейшем продвижении, — отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Среди работ финалистов исследования на темы: «Инновационные методы рекультивации земель Кузбасса при помощи почвозаменителя на основе остатков сточных вод», «Агрономический дрон для отслеживания и лечения болезней растений», «Влияние биологических ритмов на учебную активность старшеклассников» и др.

По итогам защиты лучшими признаны 58 проектов. Они представят Кузбасс на федеральном этапе конкурса.