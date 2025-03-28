Программа лояльности разработана специально для кузбассовцев и направлена на то, чтобы сделать посещение «Шерегеша», самого популярного спортивно-туристического комплекса Кузбасса, доступнее для жителей региона. В настоящее время к ней подключено свыше 8,5 тысячи человек.

Программа лояльности предлагает кешбэк от 20% до 40% при оплате различных услуг курорта картой «Мир»: проживание в отелях и гостиницах, прокат снаряжения, питание в кафе и ресторанах и многое другое.

Партнерами программы стали уже более 45 компаний, выбор возможностей для выгодного отдыха постоянно расширяется.

Зарегистрироваться в программе могут кузбассовцы старше 18 лет, имеющие постоянную или временную регистрацию в регионе.

Чтобы принять участие в программе, необходимо зарегистрировать карту «Мир» на портале региональных Госуслуг Кузбасса. Если уже есть аккаунт на Госуслугах, часть данных отобразится автоматически. Проверка заявки займет от 1 часа до 5 дней, после придет уведомление об успешной регистрации. Затем нужно привязать карту «Мир» к программе.

Подробная информация о партнерах и условиях программы размещена на сайте.